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«Нас государство сделало нищими»: олимпийский чемпион о пенсии в России

Четырехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов высказался о размере пенсий и заработных плат в России. Свое мнение он изложил в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос о целесообразности введения спортивной пенсии для всех категорий спортсменов, а не только для олимпийских чемпионов, Тихонов заявил, что считает эту идею неправильной.

«Люди все равно где-то работают и получают пенсию. У нас же российская зависть никуда не делась: “Вот, спортсмены сидят на народной шее”. Но я со школьного возраста работал», — отметил он.

По его словам, после завершения карьеры человек должен работать, а олимпийские чемпионы представляют собой «совершенно другое», поскольку людей, поднявшихся на Олимп, очень мало. «Даже если ты закончил карьеру мастером спорта, чем хуже токарь или колхозник?» — добавил спортсмен.

Тихонов также привел данные о собственных пенсионных выплатах.

«У меня пенсия: 52 тысячи — офицерская, 56 — олимпийская. Всего-навсего. Считаю, у нас и 100 тысяч пенсия [маленькая] со всеми нашими законами», — сказал он. Спортсмен провел параллель с прошлым, отметив, что в период руководства страной Иосифа Сталина существовали послабления и снижение цен, тогда как сейчас повышен НДС.

Кроме того, Тихонов усомнился в достоверности данных о средней заработной плате, озвучиваемых по телевидению.

«По телевидению врут, что средняя зарплата — 86 тысяч. Где они ее взяли? Это, наверное, с нашими олигархами и с теми Чубайсами, которые свалили за рубеж. Если с ними поделить, в России все миллиардеры. Мы издеваемся сами над собой», — резюмировал он.