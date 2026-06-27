«Нас государство сделало нищими»: олимпийский чемпион о пенсии в России

«По телевидению врут, что средняя зарплата — 86 тысяч. Где они ее взяли? Это, наверное, с нашими олигархами и с теми Чубайсами, которые свалили за рубеж. Если с ними поделить, в России все миллиардеры. Мы издеваемся сами над собой», — резюмировал он.