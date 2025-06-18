Российских саночников не допустили на Олимпиаду-2026

«Конгресс четко обозначил свою позицию. Этот результат отражает нашу коллективную ответственность за обеспечение честных и безопасных соревнований. Мы уважаем разнообразие мнений внутри нашего сообщества, особенно со стороны спортсменов. Принятым решением FIL подтверждает свою приверженность принципам честности, безопасности и солидарности в международном спорте», — заявил президент FIL Эдгарс Фогелис.