Российских саночников не допустили на Олимпиаду-2026

Голосование прошло сегодня на конгрессе FIL в финском Тампере. За недопуск российских спортсменов проголосовали 24 делегата, восемь делегатов выступили за допуск россиян в нейтральном статусе.
«Конгресс четко обозначил свою позицию. Этот результат отражает нашу коллективную ответственность за обеспечение честных и безопасных соревнований. Мы уважаем разнообразие мнений внутри нашего сообщества, особенно со стороны спортсменов. Принятым решением FIL подтверждает свою приверженность принципам честности, безопасности и солидарности в международном спорте», — заявил президент FIL Эдгарс Фогелис.
Таким образом, конгресс FIL принял решение отказаться от разработки программы допуска для российских спортсменов в нейтральном статусе к участию в олимпийских квалификациях, что фактически лишает их шансов на участие в Олимпийских играх.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Российские саночники не выступают на международных турнирах под эгидой FIL с 2022 года. Их последним международным соревнованием стали Олимпийские игры в Пекине, где Татьяна Иванова принесла России бронзовую медаль.