У олимпийцев из Израиля украли деньги и паспорта

Израиль планирует выступить на Олимпиаде как в двойках, так и в четверках, и в обоих экипажах рулить будет Эдельман. В двойке его разгоняющим станет Менахем Чен, а в четверке к ним присоединятся Вард Фаварсех и Омер Кац. Официальные тренировки по бобслею начнутся 11 февраля. Соревнования по бобслею на Играх в Милане и Кортина‑д’Ампеццо стартуют 16 февраля.