У олимпийцев из Израиля украли деньги и паспорта

Израильский бобслеист Адам Эдельман сообщил, что во время подготовки к Олимпийским играм 2026 года в квартиру сборной Израиля проникли злоумышленники.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: The Times of Israel

Пилот израильской сборной по бобслею Адам Эдельман сообщил, что 7 февраля была совершена кража в квартире, которую он и его товарищи по команде снимали для завершения предолимпийских сборов. Инцидент произошел тогда, когда спортсмены находились на тренировке. Среди украденного оказались паспорта и вещи на сумму «тысячи долларов».

«Во время подготовки к Олимпиаде в апартаменты команды проникли злоумышленники. Были украдены вещи на тысячи долларов и паспорта. Вот такой сезон… Спасибо за слова поддержки. Мы с гордостью продолжаем тренировки и с нетерпением ждем возможности показать нечто по-настоящему мощное на этих Играх как часть команды из десяти выдающихся спортсменов, представляющих Израиль», — написал Эдельман в социальных сетях.

Полиция начала расследование инцидента. Эдельман в беседе с корреспондентом AP уточнил, что сам он находился в Италии, но не на месте кражи. Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что если спортсменам нужна помощь, МОК готов ее оказать.

Израиль впервые в истории выступит в бобслее на Олимпийских играх, получив квалификацию после того, как Великобритания отказалась от одного из двух выделенных ей мест на Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Израиль, будучи следующей страной в списке, принял предложение, когда последние олимпийские квоты были разыграны.

Израиль планирует выступить на Олимпиаде как в двойках, так и в четверках, и в обоих экипажах рулить будет Эдельман. В двойке его разгоняющим станет Менахем Чен, а в четверке к ним присоединятся Вард Фаварсех и Омер Кац. Официальные тренировки по бобслею начнутся 11 февраля. Соревнования по бобслею на Играх в Милане и Кортина‑д’Ампеццо стартуют 16 февраля.

Сборную Израиля освистали на стадионе «Сан-Сиро» в Милане во время парада спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2026.

