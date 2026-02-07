Сборную Израиля освистали на церемонии открытия Олимпиады-2026

Во время выхода израильтян искусственный шум зрителей, который включали на арене, когда появлялись спортсмены из других стран, был заглушен. Зрители на трибунах освистали сборную Израиля, знаменосцем которой стала уроженка Москвы, фигуристка Мария Сенюк.
Также искусственный шум на «Сан Сиро» был заглушен в момент выхода сборной Ирана.
Парад спортсменов на открытии Игр впервые в истории проходит в четырех локациях: Милане, Кортине-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В Милане на стадионе «Сан Сиро» проходит основная часть церемонии.
Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.