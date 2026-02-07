Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборную Израиля освистали на церемонии открытия Олимпиады-2026

Сборную Израиля освистали на стадионе «Сан Сиро» в Милане во время парада спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2026, сообщает корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов с места событий.

Источник: Спорт-Экспресс

Во время выхода израильтян искусственный шум зрителей, который включали на арене, когда появлялись спортсмены из других стран, был заглушен. Зрители на трибунах освистали сборную Израиля, знаменосцем которой стала уроженка Москвы, фигуристка Мария Сенюк.

Также искусственный шум на «Сан Сиро» был заглушен в момент выхода сборной Ирана.

Парад спортсменов на открытии Игр впервые в истории проходит в четырех локациях: Милане, Кортине-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В Милане на стадионе «Сан Сиро» проходит основная часть церемонии.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.