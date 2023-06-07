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13:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Менеджер Усика направит команде Тайсона Фьюри финальное предложение

Александр Красюк заявил, что Тайсон Фьюри получит официальный контракт на бой с Усиком.

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Источник: AP 2022

Александр Красюк, менеджер украинского супертяжеловеса Александра Усика, высказался о подготовке к титульному бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу против Тайсона Фьюри.

«По моим сведениям, сторона Фьюри получит официальное письменное предложение очень скоро. И Тайсон решит, принимать его или нет. Мы сделали все возможное, чтобы этот бой состоялся, и теперь мяч на стороне Тайсона. Теперь он либо принимает, либо отказывается. Если Фьюри согласится, то это будет крупнейший бой в его карьере.

Если он будет колебаться, пытаться что-то выторговать, увильнуть, то это будет говорить о том, что Тайсон несерьезен. Ему придется отказаться от пояса и уйти на пенсию. Не на месяц, не на неделю, как он обычно делает, а, наверное, навсегда», — сказал менеджер Александра Усика Александр Красюк.

Изначально бой между Усиком и Фьюри должен был пройти 29 апреля в Лондоне, однако сторонам так и не удалось договориться об условиях.

Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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