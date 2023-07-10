Майк Тайсон показал голубей в своем особняке. Когда-то они привели его в бокс
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон опубликовал в соцсетях ролик с летающими голубями, которых он разводит на территории своего особняка.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон опубликовал в соцсетях ролик с летающими голубями, которых он разводит на территории своего особняка.
«Мир — это небо», — подписал видео Тайсон.
Тайсон сохраняет любовь к голубям на протяжении почти всей жизни. В одном из интервью легендарный боксер рассказывал, что в школе он был изгоем и после буллинга со стороны однокласников часто приходил на голубятню и разговаривал с птицами.
«Я нуждался в ком-то, кто услышал бы все мои переживания. Внезапно этим “кем-то” стали голуби. Я каждый вечер поднимался на крышу, садился на тряпку, которую приволок из дома, и разговаривал с голубями. Я часто подкармливал их, поэтому они постоянно толпились возле меня», — говорил Тайсон.
Одноклассники узнали, что Тайсон разговаривает с птицами, и украли из голубятни несколько голубей. Увидев Майка, один из укравших птиц подростков демонстративно свернул голубю шею. Этот инцидент привел к первой драке в жизни Тайсона.
«Я никогда не забуду этот момент. Я просил его не убивать мою птичку. Но он сделал это, смеясь и обзываясь. Клянусь, тогда я лишил его пары зубов и очень сильно избил. С тех пор никто не смел даже подойти к моим голубям. И да, местные мальчишки после этой драки меня зауважали. Они больше не дразнили и не трогали меня. Хотя, по правде говоря, это была одна из моих первых драк. Если не первая», — вспоминал боксер.
Она стала поворотной в судьбе Тайсона. После этого случая Майк понял, что любит драться. Спустя некоторое время попал в секцию бокса, где начал строить одну из величайших карьер в истории спорта.
Завершив карьеру в 2005 году, Тайсон принялся за строительство клеток для птиц рядом со своим особняком в Арзионе. В начале он планировал завести около сотни птиц, но сейчас его коллекция насчитывает тысячи одомашненных голубей. Тайсон лично ухаживает за птицами, закупает для них лучшее оборудование и считает это увлечение терапевтическим.
«Теперь я уже на пенсии — больше никаких рингов, драк и скандалов. Я живу в тихом пригороде с семьей и детьми, как обычный человек. Но я до сих пор развожу голубей. Они были со мной всю жизнь — и когда я был нищим голодным мальчишкой, и когда стал мировой знаменитостью с кучей денег. Жаль, что в больших городах, например, в Нью-Йорке, голубей не очень любят, считая бесполезными и наглыми созданиями, которые только и могут, что лезть под ноги и гадить на голову. Но я прошу вас — когда вы в очередной раз соберетесь отпихнуть голубя с дороги ногой, вспомните мою историю. Голуби — очень умные и преданные существа. Подружитесь с голубями, и вы никогда не будете одиноким».