Майк Тайсон показал голубей в своем особняке. Когда-то они привели его в бокс

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f6485398fa0d1af2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239104" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мир — это небо», — подписал видео Тайсон.

Тайсон сохраняет любовь к голубям на протяжении почти всей жизни. В одном из интервью легендарный боксер рассказывал, что в школе он был изгоем и после буллинга со стороны однокласников часто приходил на голубятню и разговаривал с птицами.

«Я нуждался в ком-то, кто услышал бы все мои переживания. Внезапно этим “кем-то” стали голуби. Я каждый вечер поднимался на крышу, садился на тряпку, которую приволок из дома, и разговаривал с голубями. Я часто подкармливал их, поэтому они постоянно толпились возле меня», — говорил Тайсон.

Одноклассники узнали, что Тайсон разговаривает с птицами, и украли из голубятни несколько голубей. Увидев Майка, один из укравших птиц подростков демонстративно свернул голубю шею. Этот инцидент привел к первой драке в жизни Тайсона.

«Я никогда не забуду этот момент. Я просил его не убивать мою птичку. Но он сделал это, смеясь и обзываясь. Клянусь, тогда я лишил его пары зубов и очень сильно избил. С тех пор никто не смел даже подойти к моим голубям. И да, местные мальчишки после этой драки меня зауважали. Они больше не дразнили и не трогали меня. Хотя, по правде говоря, это была одна из моих первых драк. Если не первая», — вспоминал боксер.

Она стала поворотной в судьбе Тайсона. После этого случая Майк понял, что любит драться. Спустя некоторое время попал в секцию бокса, где начал строить одну из величайших карьер в истории спорта.

Завершив карьеру в 2005 году, Тайсон принялся за строительство клеток для птиц рядом со своим особняком в Арзионе. В начале он планировал завести около сотни птиц, но сейчас его коллекция насчитывает тысячи одомашненных голубей. Тайсон лично ухаживает за птицами, закупает для них лучшее оборудование и считает это увлечение терапевтическим.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a6dd1f0048abe832&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239105" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.