Рой Джонс прокомментировал историческую победу Кроуфорда над Спенсом
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший отреагировал на победу Теренса Кроуфорда над Эрролом Спенсом.
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший отреагировал на победу Теренса Кроуфорда над Эрролом Спенсом.
30 июля Теренс Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).
"Минувший вечер получился удивительным. Теренс Кроуфорд доказал, что он, без сомнений, является лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Единственное, что сдерживало его, это отсутствие первоклассной оппозиции. Теперь он зацементировал свое место.
Ему понадобилось немало времени, чтобы добиться признания, потому что перед ним долго никого не выставляли. Мне повезло, потому что я встретился с Джеймсом Тони в начале карьеры, мне было 25 лет. Кроуфорд добился своего к 35 годам. Он ждал этого пять лет из-за политики в боксе", — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing News.
Кроуфорд стал четвертым абсолютным чемпионом среди действующих боксеров. Подобное достижение покорилось также американцам Девину Хэйни (до 61,23 кг) и Джермеллу Чарло (до 69,9 кг) и мексиканцу Саулю Альваресу (до 76,2 кг).