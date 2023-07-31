Рой Джонс прокомментировал историческую победу Кроуфорда над Спенсом

"Минувший вечер получился удивительным. Теренс Кроуфорд доказал, что он, без сомнений, является лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Единственное, что сдерживало его, это отсутствие первоклассной оппозиции. Теперь он зацементировал свое место.

Ему понадобилось немало времени, чтобы добиться признания, потому что перед ним долго никого не выставляли. Мне повезло, потому что я встретился с Джеймсом Тони в начале карьеры, мне было 25 лет. Кроуфорд добился своего к 35 годам. Он ждал этого пять лет из-за политики в боксе", — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing News.