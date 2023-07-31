Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Балтика
21
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
КАМАЗ
20
Футбол. Еврокубки
1.08
Валмиера
Тре Пенне
Футбол. Еврокубки
1.08
Панатинаикос
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
1.08
Зимбру
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
1.08
Олимпия Л
Лудогорец
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
18:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Рой Джонс прокомментировал историческую победу Кроуфорда над Спенсом

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший отреагировал на победу Теренса Кроуфорда над Эрролом Спенсом.

Наверх
Источник: AP 2023

30 июля Теренс Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

"Минувший вечер получился удивительным. Теренс Кроуфорд доказал, что он, без сомнений, является лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Единственное, что сдерживало его, это отсутствие первоклассной оппозиции. Теперь он зацементировал свое место.

Ему понадобилось немало времени, чтобы добиться признания, потому что перед ним долго никого не выставляли. Мне повезло, потому что я встретился с Джеймсом Тони в начале карьеры, мне было 25 лет. Кроуфорд добился своего к 35 годам. Он ждал этого пять лет из-за политики в боксе", — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Кроуфорд стал четвертым абсолютным чемпионом среди действующих боксеров. Подобное достижение покорилось также американцам Девину Хэйни (до 61,23 кг) и Джермеллу Чарло (до 69,9 кг) и мексиканцу Саулю Альваресу (до 76,2 кг).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рой Джонс прокомментировал историческую победу Кроуфорда над Спенсом
Российский теннисист Киватцев сменит гражданство на итальянское
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь