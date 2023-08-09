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18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Усик назвал трех лучших боксеров мира

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и действующий обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик назвал Telegram-каналу LuckyPunch трех лучших боксеров мира на данный момент, по его мнению.

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Источник: AP 2023

Александр Усик находится в польском Вроцлаве, где готовится к бою с англичанином Даниэлем Дюбуа, и ответил на вопросы журналистов.

«Первый — Теренс Кроуфорд, второй — Наоя Иноуэ, третий — Джервонта Дэвис», — сказал Усик.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

В рейтинге от издания The Ring Кроуфорд и Иноуэ также занимают первое-второе место, а на третьем — сам украинский тяжеловес.

Поединок Усика с Дюбуа состоится 26 августа. На его кону будут стоять все титулы украинца. Боксеры разделят гонорары 75/25 в пользу Александра, поскольку он является действующим чемпионом. Таким образом, украинец должен получить около 6 млн долларов. Дюбуа заработает чуть больше 2 миллионов долларов.

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Александр Усик назвал трех лучших боксеров мира
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