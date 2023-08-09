Александр Усик назвал трех лучших боксеров мира

Александр Усик находится в польском Вроцлаве, где готовится к бою с англичанином Даниэлем Дюбуа, и ответил на вопросы журналистов.

«Первый — Теренс Кроуфорд, второй — Наоя Иноуэ, третий — Джервонта Дэвис», — сказал Усик.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

В рейтинге от издания The Ring Кроуфорд и Иноуэ также занимают первое-второе место, а на третьем — сам украинский тяжеловес.