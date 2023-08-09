Александр Усик назвал трех лучших боксеров мира

Александр Усик находится в польском Вроцлаве, где готовится к бою с англичанином Даниэлем Дюбуа, и ответил на вопросы журналистов.
«Первый — Теренс Кроуфорд, второй — Наоя Иноуэ, третий — Джервонта Дэвис», — сказал Усик.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).
В рейтинге от издания The Ring Кроуфорд и Иноуэ также занимают первое-второе место, а на третьем — сам украинский тяжеловес.
Поединок Усика с Дюбуа состоится 26 августа. На его кону будут стоять все титулы украинца. Боксеры разделят гонорары 75/25 в пользу Александра, поскольку он является действующим чемпионом. Таким образом, украинец должен получить около 6 млн долларов. Дюбуа заработает чуть больше 2 миллионов долларов.