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24 октября, источник: Sportmail.ru

Нганну рассказал о подарке от Роналду за €120 тысяч

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поблагодарил Криштиану Роналду после того, как футболист подарил ему дорогие часы.

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В субботу Нганну дебютирует в боксе. Он проведет бой с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри. Поединок состоится в Саудовской Аравии. Выступающий за футбольный клуб «Аль-Наср» Криштиану Роналду подарил Нганну часы в знак своей поддержки.

Как сообщает СМИ, такие часы стоят порядка €120 тысяч. Нганну поделился в социальных сетях видео своей реакции на подарок.

«Спасибо, Криштиану, чудесные часы», — написал Нганну.

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