Нганну рассказал о подарке от Роналду за €120 тысяч
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поблагодарил Криштиану Роналду после того, как футболист подарил ему дорогие часы.
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поблагодарил Криштиану Роналду после того, как футболист подарил ему дорогие часы.
В субботу Нганну дебютирует в боксе. Он проведет бой с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри. Поединок состоится в Саудовской Аравии. Выступающий за футбольный клуб «Аль-Наср» Криштиану Роналду подарил Нганну часы в знак своей поддержки.
Как сообщает СМИ, такие часы стоят порядка €120 тысяч. Нганну поделился в социальных сетях видео своей реакции на подарок.
«Спасибо, Криштиану, чудесные часы», — написал Нганну.