Нганну рассказал о подарке от Роналду за €120 тысяч

В субботу Нганну дебютирует в боксе. Он проведет бой с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри. Поединок состоится в Саудовской Аравии. Выступающий за футбольный клуб «Аль-Наср» Криштиану Роналду подарил Нганну часы в знак своей поддержки.