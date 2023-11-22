Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
23.11
Вашингтон
Баффало
Хоккей. НХЛ
23.11
Детройт
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
23.11
Каролина
Эдмонтон
Все события
Фоторепортажи
278 голов и волна на трибуне: Россия разгромила Кубу
10Умер легендарный чемпион Олег Протопопов
13:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский боксер лишился титула, отказавшись от боя с россиянином

Джермелл Чарло освободил чемпионский титул IBF в первом среднем весе.

Наверх
Источник: AP 2023

Американец Джермелл Чарло отказался от чемпионского титула в первом среднем весе по версии IBF, сообщается на сайте федерации.

Чарло в качестве причины отказа назвал невозможность провести бой с обязательным претендентом на титул IBF россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Теперь Муртазалиев сразится за вакантный титул с представителем Германии Джеком Кулкаем.

Муртазалиев стал обязательным претендентом на титул IBF в конце 2019 года. Но бой против Чарло так и не состоялся. Россиянин даже получил отступные, чтобы позволить американцу сразиться с аргентинцем Брайаном Кастаньо за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. В июле 2021 года их бой завершился вничью, через десять месяцев Чарло победил в реванше.

Джермелл Чарло ранее уже отказался от титула по версии Всемирной боксерской организации WBO, который без боя отошел к Тиму Цзю, старшему сыну Кости Цзю.

Чемпионские титулы по версиям WBA и WBC пока остаются за американцем.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дзагоев рассказал, как отказал «Спартаку»
Холанд оплатит поездку на матч болельщикам своего родного клуба
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь