Американский боксер лишился титула, отказавшись от боя с россиянином

Муртазалиев стал обязательным претендентом на титул IBF в конце 2019 года. Но бой против Чарло так и не состоялся. Россиянин даже получил отступные, чтобы позволить американцу сразиться с аргентинцем Брайаном Кастаньо за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. В июле 2021 года их бой завершился вничью, через десять месяцев Чарло победил в реванше.