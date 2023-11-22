Американский боксер лишился титула, отказавшись от боя с россиянином
Джермелл Чарло освободил чемпионский титул IBF в первом среднем весе.
Джермелл Чарло освободил чемпионский титул IBF в первом среднем весе.
Американец Джермелл Чарло отказался от чемпионского титула в первом среднем весе по версии IBF, сообщается на сайте федерации.
Чарло в качестве причины отказа назвал невозможность провести бой с обязательным претендентом на титул IBF россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Теперь Муртазалиев сразится за вакантный титул с представителем Германии Джеком Кулкаем.
Муртазалиев стал обязательным претендентом на титул IBF в конце 2019 года. Но бой против Чарло так и не состоялся. Россиянин даже получил отступные, чтобы позволить американцу сразиться с аргентинцем Брайаном Кастаньо за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. В июле 2021 года их бой завершился вничью, через десять месяцев Чарло победил в реванше.
Джермелл Чарло ранее уже отказался от титула по версии Всемирной боксерской организации WBO, который без боя отошел к Тиму Цзю, старшему сыну Кости Цзю.
Чемпионские титулы по версиям WBA и WBC пока остаются за американцем.