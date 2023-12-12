Костя Цзю: легенда российского и мирового бокса

Детство и юность

Костя Цзю родился 19 сентября 1969 года в маленьком провинциальном городе Серове в Свердловской области. Фамилию мальчик получил в наследство от деда, корейца по национальности. Он переехал в СССР из Китая в начале XX века. Костя рос задиристым и подвижным, чтобы направить его энергию в правильное русло, отец в 1979 году отвел сына в секцию бокса в местную ДЮСШ.

Карьера в боксе

Через полгода занятий в зале 10-летний Костя начал побеждать на ринге более опытных ребят, которые были старше него. А спустя два года тренировок Цзю заинтересовались тренеры юниорской сборной СССР. Можно считать, что с этого началась любительская спортивная карьера Кости Цзю, которая в дальнейшем только развивалась и шла вверх.

Цзю стал призером различных региональных и международных соревнований. В 16-летнем возрасте он выиграл чемпионат РСФСР среди юношей в своей возрастной категории. После этого Костя Цзю начал участвовать в соревнованиях, выходя на ринг против взрослых боксеров.

В 20 лет Костя добился своего первого значительного успеха. В 1989 году он выиграл золото на чемпионате СССР, а после выступил на чемпионате Европы, там ему удалось взойти на верхнюю ступень пьедестала почета. В этом же году на чемпионате мира по боксу, который прошел в Москве, Цзю замкнул тройку призеров среди спортсменов в весе до 60 килограмм.

В последующие два года он стал победителем чемпионата СССР и призером нескольких международных соревнований. В 1990 году Цзю завоевал золото на Играх Доброй Воли в американском Сиэтле, а в 1991 году боксер стал первым на чемпионате Европы в Гетеборге и на чемпионате мира в австралийском Сиднее. В финальном бою чемпионата мира Костя Цзю доминировал и победил будущего чемпиона в профессиональном боксе Вернона Форреста.

Добившись успехов на международной арене, Цзю обратил на себя внимание австралийского тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди. Джонни и Билл уговорили Костю переехать в Австралию, чтобы он мог тренироваться, уйти из любительского бокса и продолжить спортивную карьеру уже в профессионалах. Цзю предложили официально стать гражданином Австралии, он получил паспорт в 1992 году.

Лучшие бои на профессиональном уровне

Дебют Кости Цзю в профессионалах начался с боя против Дэррелла Хайлса, он не оставил шансов австралийскому боксеру. Цзю одержал победу над Хайлсом техническим нокаутом в первом раунде. Далее Костя провел 12 победных боев, а в 1995 году победив Джэйка Родригеса, 26-летний боксер стал чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Но спустя несколько лет отдал титул, проиграв американцу Винсу Филлипсу.

Костя хотел реабилитироваться после поражения от Филлипса. В 1999 году он претендовал на титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе в поединке против мексиканца Мигеля Анхеля Гонсалеса. Цзю доминировал весь бой, а в 5-м раунде сильно избил мексиканца, но тот остался стоять на ногах. В начале 10-го раунда угол Гонсалеса попросил рефери остановить бой, Цзю одержал победу.

В июле 2000 года Костя выиграл бой против легендарного мексиканского боксера, многократного чемпиона мира в нескольких весовых категориях, Хулио Сезара Чавеса. Цзю не оставил ему шансов и защитил свой пояс.

Костя Цзю в бою против Чавеса | Источник: AP 2023

В ноябре 2001 года состоялся бой за звание абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе. Цзю провел бой с американцем Забом Джудой. Американец изрядно избил Костю в первом раунде, а в конце второго раунда Костя отправил Джуда на канвас.

Цзю отправляет в нокдаун Заба Джуду | Источник: AP 2023

На протяжении всей своей профессиональной карьеры Цзю входил в топ-спортсменов мира в своей весовой категории. Многочисленные победы принесли Косте Цзю славу и мировое признание в мире бокса. Он стал настоящей звездой в Австралии, в мире и в России. В 2005 году Цзю проиграл британцу Рикки Хаттону, после этого поражения 36-летний Костя Цзю завершил боксерскую карьеру. 12 июня 2011 года он был включен в Международный зал боксерской славы как человек, который внес большой вклад в развитие этого вида спорта.

Чем занимался после завершения карьеры и что делает сейчас

После окончания спортивной карьеры Цзю тренировал других боксеров. Для своих подопечных бывший чемпион разработал специальную систему тренировок, которая позволяла воспитанникам Кости успешно выступать в Австралии на протяжении нескольких лет. Вернувшись в Россию, спортсмен давал мастер-классы и тренировал по своей методике именитых бойцов. Среди его воспитанников были Денис Лебедев, Александр Поветкин и Хабиб Аллахвердиев.

Костя Цзю и Александр Поветкин | Источник: РИА "Новости"

На свои деньги Костя открыл в России несколько спортивных школ. Цзю задался целью популяризировать бокс в стране. В 2010 году с той же целью Костя Цзю возглавил редакцию первого на территории России электронного журнала о боевых единоборствах Fight Magazine.

В разные годы Цзю участвовал в таких телевизионных проектах как «Костя Цзю. Быть первым», «Топ-модель по-австралийски», Dancing with the Stars и других. Помимо этого он также попробовал себя в роли актера и сыграл несколько эпизодических ролей в австралийских сериалах.

Костя Цзю в 2016 году | Источник: РИА "Новости"

Сейчас Цзю занимается бизнесом. В его родном городе — Серове — работает Академия бокса Константина Цзю. Ранее у него было несколько залов в Москве, но Костя принял решение их закрыть.

«К счастью или к огромному сожалению, я открывал много залов в Москве. Все закрыл. По той причине, что у меня не было финансового контроля за общей структурой. Я понял, что пока я не возьму это все в свои руки, ничего не будет работать. Будут воровать», — говорил Цзю на встрече с журналистами в Серове в октябре 2020 года.

Однако в ноябре 2021-го у Цзю снова появилась школа бокса — в спортивном клубе 5Element.

Цзю вкладывался в ресторанный бизнес — это ресторан «Лодка», кафе «Автогриль», «Грильная» и снек-бары «Картофан». Но главный бизнес-проект Константина — детские витаминизированные напитки GladioMini. Он вложил в проект порядка 80 миллионов рублей. Однако между Цзю и его бизнес-партнерами возник трудовой спор: в 2020 году начались судебные тяжбы.

У Кости есть магазин одежды Kostya Tszyu by Concellence.

Сыновья Цзю Тим и Никита пошли по стопам отца, они выступают в профессиональном боксе. Недавно старший сын Кости Тим Цзю защитил титул чемпиона мира по версии WBO. Он победил американца Брайана Мендосу единогласным решением судей. Поединок состоялся в австралийском Бродбиче и продлился все 12 раундов. А Никита завоевал титул чемпиона Австралии в первом среднем весе, победив австралийца Дилана Биггса. Никита завоевал первый титул в карьере. На его счету восемь побед в восьми поединках, семь из которых одержаны нокаутом.

Недавно Костя Цзю назвал своих сыновей лучшими боксерами 2023 года.