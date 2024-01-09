Путин предоставил гражданство РФ американскому боксеру Кевину Джонсону

Джонсон обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства сразу после победы над Вячеславом Дациком в апреле 2023 года. 44-летний боксер провел 60 поединков на профессиональном уровне, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, два боя завершились вничью.

29-летний Лайпсик выступает в КХЛ с 2020 года. Канадец провел один сезон за ЦСКА, после чего два года отыграл в магнитогорском «Металлурге». Суммарно Лайпсик провел в регулярных чемпионатах КХЛ 153 матча и набрал 103 (38+65) очка. В июне 2023 года хоккеист подписал двухлетний контракт со СКА. А в начале июля подал прошение о получении российского гражданства.