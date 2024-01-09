Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Бостон
Б
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Даллас
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Ванкувер
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Питтсбург
14
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Путин предоставил гражданство РФ американскому боксеру Кевину Джонсону

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Кевину Джонсону. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Джонсон обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства сразу после победы над Вячеславом Дациком в апреле 2023 года. 44-летний боксер провел 60 поединков на профессиональном уровне, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, два боя завершились вничью.

Также российское гражданство получил канадский нападающий клуба СКА Брендан Лайпсик.

29-летний Лайпсик выступает в КХЛ с 2020 года. Канадец провел один сезон за ЦСКА, после чего два года отыграл в магнитогорском «Металлурге». Суммарно Лайпсик провел в регулярных чемпионатах КХЛ 153 матча и набрал 103 (38+65) очка. В июне 2023 года хоккеист подписал двухлетний контракт со СКА. А в начале июля подал прошение о получении российского гражданства.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин предоставил гражданство РФ американскому боксеру Кевину Джонсону
Матч MLS перенесен на более вместительный стадион из-за Месси
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь