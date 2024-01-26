На чемпиона России по боксу совершили нападение в Челябинске
Андрей Стоцкий находится в больнице после того, как в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета.
Андрей Стоцкий находится в больнице после того, как в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета.
Как сообщает телеграм-канал Shot, чемпион России по боксу 2021 года Андрей Стоцкий был ранен в Челябинске из травматического пистолета в результате бытового конфликта. В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили инцидент.
«Полиция Челябинска устанавливает обстоятельства инцидента, который произошел между группой лиц в Ленинском районе. Один из участников конфликта был ранен из травматического пистолета, и обратился в медучреждение», — приводит РБК слова представителя МВД.
Предварительно известно, что у Стоцкого во время ночной пробежки в Челябинске возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Его оппоненты достали травматический пистолет и сделали около 20 выстрелов в спортсмена. Боксер находится в травматолого-ортопедическом отделении челябинской больницы в состоянии средней степени тяжести. Ему обработали раны, извлекли одну резиновую пулю.
Стоцкий — чемпион России по боксу 2021 года в весовой категории до 92 кг. На его счету четыре боя на профессиональном ринге, все из которых завершились его победой. Последний поединок он провел в июне прошлого года, одержав верх над нигерийцем Остином Ннамди.