На чемпиона России по боксу совершили нападение в Челябинске

Источник: Соцсети

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-212929382&hd=2&id=456250909&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает телеграм-канал Shot, чемпион России по боксу 2021 года Андрей Стоцкий был ранен в Челябинске из травматического пистолета в результате бытового конфликта. В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили инцидент.

«Полиция Челябинска устанавливает обстоятельства инцидента, который произошел между группой лиц в Ленинском районе. Один из участников конфликта был ранен из травматического пистолета, и обратился в медучреждение», — приводит РБК слова представителя МВД.

Предварительно известно, что у Стоцкого во время ночной пробежки в Челябинске возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Его оппоненты достали травматический пистолет и сделали около 20 выстрелов в спортсмена. Боксер находится в травматолого-ортопедическом отделении челябинской больницы в состоянии средней степени тяжести. Ему обработали раны, извлекли одну резиновую пулю.