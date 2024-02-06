Представлен пояс, который получит победитель боя Усик — Фьюри
Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх показал пояс, за который будут сражаться британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик.
Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх показал пояс, за который будут сражаться британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик.
«Этот пояс будет ждать Фьюри или Усика. Сделан специально для этого боя. Впервые четыре бесспорных пояса на кону в одном поединке. Бой столетия», — написал Аль аш-Шейх в соцсетях.
Поединок между Фьюри и Усиком должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии, но во время подготовки к бою британец получил глубокое рассечение, после чего объявил о решении сняться с поединка. Новая дата боя была назначена на 18 мая. Если в эту дату поединок не состоится, то сторона, по вине которой произойдет перенос, должна будет выплатить штраф в размере 10 млн долларов.
Усик является чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. На счету 37-летнего украинца 21 победа в 21 поединке, 14 из которых были одержаны нокаутом.
Фьюри владеет чемпионским поясом WBC в супертяжелом весе. У 35-летнего британца 34 победы в 35 поединках. Поединок Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничейным результатом.