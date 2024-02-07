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12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Майк Тайсон встретился с Холифилдом, которому откусил ухо

Легендарный американский боксер Майк Тайсон встретился с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Эвандером Холифилдом.

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Источник: Соцсети

57-летний боксер разместил в соцсетях фотографию с одним из своих главных соперников в своей карьере и вспомнил о легендарном эпизоде, который навсегда вошел в историю мирового бокса.

  • «Мы прошли долгий путь со времени боя с укусом», — написал Тайсон.
  • «Я тебя люблю, Майк», — ответил Холифилд.

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд дважды встречались на боксерском ринге. Первый поединок прошел в ноябре 1996 года и закончился поражением Тайсона в 11-м раунде техническим нокаутом. В этом поединке Тайсон потерпел второе поражение в карьере и потерял титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA.

В июне 1997 года между ними состоялся реванш, который закончился грандиозным скандалом. В третьем раунде Тайсон во время клинча откусил часть правого уха Холифилда и выплюнул его на настил ринга. В итоге судьи остановили бой, дисквалифицировав Тайсона и присудив победу Холифилду. «Железный Майк» был оштрафован на три миллиона долларов и полтора года провел вне бокса.

После завершения карьеры между Тайсоном и Холифилдом установились теплые приятельские отношения. В апреле прошлого года сообщалось, что они вновь могут выйти на ринг и провести выставочный бой в Саудовской Аравии.

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