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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Кевин Джонсон на тренировке исполнил песню «Я русский»

44-летний боксер в январе получил российское гражданство.

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Кевин Джонсон опубликовал видеоролик, в котором во время тренировки исполняет песню «Я русский» певца Shaman.

Джонсон готовится провести поединок с ирландцем Шоном Тернером, который состоится 16 февраля в рамках вечера «Боксерского клуба РЕН ТВ». Противостояние запланировано на три раунда по три минуты.

За профессиональную карьеру Кевин Джонсон принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 — нокаутом) и потерпел 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились вничью. В 2009 году Джонсон сразился за титул WBC, но уступил украинцу Виталию Кличко.

 Кевин Джонсон на тренировке исполнил песню «Я русский»
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