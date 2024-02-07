Кевин Джонсон на тренировке исполнил песню «Я русский»

Джонсон готовится провести поединок с ирландцем Шоном Тернером, который состоится 16 февраля в рамках вечера «Боксерского клуба РЕН ТВ». Противостояние запланировано на три раунда по три минуты.

За профессиональную карьеру Кевин Джонсон принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 — нокаутом) и потерпел 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились вничью. В 2009 году Джонсон сразился за титул WBC, но уступил украинцу Виталию Кличко.