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11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Шон Тернер пообещал нокаутировать россиянина Кевина Джонсона

Также ирландец назвал Кевина Джонсона предателем США.

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Ирландский боец Шон Тернер пообещал отправить в нокаут боксера Кевина Джонсона, который 9 января 2024 года получил российское гражданство.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок по правилам ММА в формате «три раунда по три минуты». будет первым для Кевина Джонсона, который проведет и свой первый бой под российским флагом,

«Буду биться как настоящий русский. Теперь все по-другому, теперь я должен представлять свою страну. И я хочу сделать это великолепно, суперзрелищно», — приводит «РЕН ТВ» слова Кевина Джонсона.

16 февраля Джонсон и Тернер встретятся на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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Шон Тернер пообещал нокаутировать россиянина Кевина Джонсона
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