Шон Тернер пообещал нокаутировать россиянина Кевина Джонсона

Ирландский боец Шон Тернер пообещал отправить в нокаут боксера Кевина Джонсона, который 9 января 2024 года получил российское гражданство.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456240319" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок по правилам ММА в формате «три раунда по три минуты». будет первым для Кевина Джонсона, который проведет и свой первый бой под российским флагом,

«Буду биться как настоящий русский. Теперь все по-другому, теперь я должен представлять свою страну. И я хочу сделать это великолепно, суперзрелищно», — приводит «РЕН ТВ» слова Кевина Джонсона.