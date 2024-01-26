Шон Тернер пообещал нокаутировать россиянина Кевина Джонсона
Также ирландец назвал Кевина Джонсона предателем США.
Также ирландец назвал Кевина Джонсона предателем США.
Ирландский боец Шон Тернер пообещал отправить в нокаут боксера Кевина Джонсона, который 9 января 2024 года получил российское гражданство.
Поединок по правилам ММА в формате «три раунда по три минуты». будет первым для Кевина Джонсона, который проведет и свой первый бой под российским флагом,
«Буду биться как настоящий русский. Теперь все по-другому, теперь я должен представлять свою страну. И я хочу сделать это великолепно, суперзрелищно», — приводит «РЕН ТВ» слова Кевина Джонсона.
16 февраля Джонсон и Тернер встретятся на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».