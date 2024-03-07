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18:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом

Бой состоится 20 июля в техасском городе Арлингтон.

Источник: AP 2023


Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон и блогер Джейк Пол проведут боксерский поединок.

Майк Тайсон опубликовал в соцсетях постер мероприятия, который пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне 20 июля. На арене проводит свои матчи команда НФЛ «Даллас Ковбойс». Стадион может вместить до 105 тысяч человек.

Бой будет транслироваться на Netflix. ESPN отмечает, что статус боя — профессиональный или выставочный — пока неизвестен.

«Я с нетерпением жду 20 июля чтобы сделать этот потрясающий бой доступным для всех подписчиков Netflix вместе с самым сильным боксером всех времен Майком Тайсоном. Я стремлюсь стать чемпионом мира, и теперь у меня есть шанс показать себя в бою с величайшим чемпионом мира в тяжелом весе, самым крутым человеком на планете и самым опасным боксером всех времен. Пора усыпить Железного Майка», — написал Джейк Пол.

В октябре 2023 года представитель Тайсона говорил, что тот больше не планирует проводить бои. В последний раз Тайсон выходил на ринг в 2020 году в выставочном поединке против Роя Джонса. В андеркарде того боя Пол нокаутировал бывшего игрока НБА Нейта Робинсона.

Майк Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.

У 27-летнего Пола девять побед в 10 боксерских боях и одно поражение от Томми Фьюри, младшего брата действующего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

 Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом
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