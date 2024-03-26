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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Тим Цзю получит рекордный гонорар, если победит в следующем бою

Выступающий за Австралию Тим Цзю в случае победы на этой неделе может получить 10 миллионов долларов.

Источник: boxingscene.com

Как сообщает Australian Associated Press, чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю в случае победы над американцем Себастьяном Фундорой получит шанс заработать 10 миллионов долларов.

Поединок Цзю и Фундоры пройдет 30 марта в Лас-Вегасе. В случае победы Цзю станет обладателем вакантного титула WBC в полусреднем весе. После этого должен состояться поединок между ним и чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом. Вне зависимости от результата Цзю заработает за этот бой 10 миллионов долларов, Кроуфорду достанутся 15 миллионов. В таком случае этот чек станет рекордным для австралийского спорта — ни один спортсмен страны не зарабатывал такую сумму за один день.

29-летний Тим Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. На профессиональном ринге Тим Цзю одержал 24 победы (17 нокаутом) в 24 поединках. Для него это будет вторая защита титула по версии WBO. В первой он одержал победу над американцем Брайаном Мендосой единогласным решением судей.

У 26-летнего Фундоры 20 побед, одно поражение и одна ничья. Изначально Цзю должен был провести бой с представителем США Китом Турманом, однако тот был вынужден сняться по причине травмы, Фундора его заменил за 12 дней до поединка.

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Тим Цзю получит рекордный гонорар, если победит в следующем бою
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