Тим Цзю получит рекордный гонорар, если победит в следующем бою

Как сообщает Australian Associated Press, чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю в случае победы над американцем Себастьяном Фундорой получит шанс заработать 10 миллионов долларов.

Поединок Цзю и Фундоры пройдет 30 марта в Лас-Вегасе. В случае победы Цзю станет обладателем вакантного титула WBC в полусреднем весе. После этого должен состояться поединок между ним и чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом. Вне зависимости от результата Цзю заработает за этот бой 10 миллионов долларов, Кроуфорду достанутся 15 миллионов. В таком случае этот чек станет рекордным для австралийского спорта — ни один спортсмен страны не зарабатывал такую сумму за один день.

29-летний Тим Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. На профессиональном ринге Тим Цзю одержал 24 победы (17 нокаутом) в 24 поединках. Для него это будет вторая защита титула по версии WBO. В первой он одержал победу над американцем Брайаном Мендосой единогласным решением судей.