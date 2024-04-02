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15:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Майк Тайсон рассказал о самом приятном моменте в карьере

Легендарный боксер Майк Тайсон назвал момент в карьере, которые ему нравится больше всего.

Источник: AP 2023

— Какой момент в твоей карьере тебе больше всего нравится?

— Возвращение из тюрьмы и завоевание пояса чемпиона. Вы можете себе это представить? Сидеть в тюрьме и вернуться, завоевав самую величественную корону во всем спорте. Тюремное заточение и все такое, а потом выходишь и становишься самым богатым спортсменом в мире.

— Как вы поддерживали свой разум, когда были за решеткой?

— Да постоянно думал о дне своего освобождения. Чтобы титул снова был у меня на талии, — рассказал Тайсон Fight Hub TV.

В 1992 году Тайсон был приговорен к шести годам тюрьмы за изнасилование, спортсмен отсидел три года. В 1996 году он победил Фрэнка Бруно и завоевал чемпионский пояс по версии WBC в тяжелом весе.

Сейчас 57-летний Тайсон готовится к поединку против блогера и боксера Джейка Пола. Ожидается, что бой пройдет 20 июля на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в техасском городе Арлингтоне.

Майк Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед, 44 из них нокаутом и потерпел шесть поражений. За свою карьеру Тайсон стал абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпионом мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990).

В последний раз Тайсон выходил на ринг в 2020 году в выставочном поединке против Роя Джонса.

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