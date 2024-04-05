Энтони Джошуа рассказал, когда может завершить карьеру

«Мне сказали, что бой состоится примерно в сентябре. Я надеялся на июнь. Теперь у меня будет немного времени, чтобы ходить на свидания и общаться. Сейчас я тренируюсь. И у меня есть два месяца до того, как я начну тренировочный лагерь. Не знаю, кто будет оппонентом. Но, думаю, что мне дают понять, что нужно набраться терпения, потому что это может быть победитель боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком», — добавил боксер.