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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Энтони Джошуа рассказал, когда может завершить карьеру

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBA в тяжелом весе также назвал примерные сроки проведения своего следующего боя.

Источник: Reuters

Британский боксер Энтони Джошуа ответил на вопрос о том, сколько он планирует продолжать спортивную карьеру.

«В октябре мне исполнится 35 лет. Думаю, буду выступать еще года два или около того, если мое тело выдержит», — приводит The Mirror слова Джошуа.

«Мне сказали, что бой состоится примерно в сентябре. Я надеялся на июнь. Теперь у меня будет немного времени, чтобы ходить на свидания и общаться. Сейчас я тренируюсь. И у меня есть два месяца до того, как я начну тренировочный лагерь. Не знаю, кто будет оппонентом. Но, думаю, что мне дают понять, что нужно набраться терпения, потому что это может быть победитель боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком», — добавил боксер.

В марте 2024 года Энтони Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну во втором раунде. Поединок проходил по правила бокса.

За свою карьеру британец одержал 28 побед, 25 из которых нокаутом, и потерпел три поражения. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне он завоевал золотую медаль в весе свыше 91 кг, обыграв в финале итальянца Роберто Каммарелле. Позднее Джошуа стал вторым после Леннокса Льюиса британским тяжеловесом, выигравшим профессиональный чемпионский титул, после победы на Олимпийских играх.

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