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11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Британский боксер умер после дебюта на профессиональном ринге

Британский боксер Шериф Лаваль скончался после удара в висок в дебютном поединке на профессиональном уровне. Об этом сообщает BoxingScene.

Источник: Соцсети

Профессиональный дебют 29-летнего британца состоялся 12 мая на турнире в Лондоне. Его соперником стал португалец Малам Варела. В четвертом раунде Лаваль получил удар височную область, после чего прижался к канатам, упал на бок и потерял сознание. Врачи на протяжении 20 минут пытались реанимировать боксера, но в итоге помочь ему так и не смогли.

«Это трагический инцидент, и мы все в шоке. Сейчас мы собираем все отчеты официальных лиц, врачей и парамедиков, чтобы выяснить, что именно произошло. Его боксерские медосмотры были в полном порядке, и у нас есть заключение его терапевта о том, что он был здоров. Это ужасная, трагическая вещь, которая не должна была произойти», — сказал глава Британского боксёрского совета Роберт Смит.

Поединок Лаваля и Варелы стоял первым в кадре лондонского турнира. Остальные бои боксерского вечера были отменены.

Лаваль занимался боксом с 2018 года. В начале этого года он завершил любительскую карьеру и объявил о переходе в профессионалы. Для Варелы это был шестой поединок на профессиональном ринге. В пяти предыдущих боях он сумел одержать лишь одну победу.

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