Майк Тайсон и блогер Пол провели битву взглядов: видео
Поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 21 июля на стадионе AT&T в техасском Арлингтоне.
Поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 21 июля на стадионе AT&T в техасском Арлингтоне.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории американец Майк Тайсон провел первую битву взглядов с известным блогером Джейком Полом.
Встреча прошла дружелюбно: 57-летний Тайсон и Пол, который моложе прославленного спортсмена на 30 лет, со смехом потолкались, а затем попозировали перед камерами.
На счету Пола девять побед (шесть — досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе. Последний раз он провёл поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде.
Майк Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл соотечественнику Кевину Макбрайду. Последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.