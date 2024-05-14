Майк Тайсон и блогер Пол провели битву взглядов: видео

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории американец Майк Тайсон провел первую битву взглядов с известным блогером Джейком Полом.

Встреча прошла дружелюбно: 57-летний Тайсон и Пол, который моложе прославленного спортсмена на 30 лет, со смехом потолкались, а затем попозировали перед камерами.

На счету Пола девять побед (шесть — досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе. Последний раз он провёл поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде.