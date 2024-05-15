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10:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Поветкин рассказал, чем займется на посту замгубернатора

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин рассказал о направлении своей работы на посту вице-губернатора Вологодской области.

Источник: РИА "Новости"

"Направления моей работы — молодежь, патриотизм, спорт. Хочется, чтобы молодежь росла трезвой, здоровой и сильной, надо вести здоровый образ жизни. Молодежь и спорт — это будущее нашей страны. Спортсмены — интеллигентные, добрые, они всегда уважают старших, любят и отстаивают честь своей родины, — приводит слова Поветкина ТАСС.

Вчера, 14 мая, врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов объявил о назначении 44-летнего Поветкина на должность заместителя губернатора.

«Александр Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни», — сказал Филимонов на совещании.

Александр Поветкин завоевал золото на Олимпийских играх 2004 года. Также он стал чемпионом мира в 2003 году и два раза выиграл чемпионат Европы в 2002 и 2004 году. На профессиональном уровне боксер завоевал пояс регулярного чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.

Поветкин объявил о завершении карьеры после второго боя с Диллианом Уайтом в марте 2021 года. Статистика Поветкина в профессиональном боксе — 36 побед, три поражения и одна ничья.

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