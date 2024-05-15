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14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Усик: Олимпийское золото всегда будет для меня важнее, чем абсолютное чемпионство в боксе

Боксерский поединок украинца и британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Источник: AP 2023

Украинский боксер Александр Усик рассказал о значимости победы на Олимпиаде.

«Моя золотая медаль на Олимпиаде всегда будет для меня важнее, чем абсолютное чемпионство в боксе. Все, кто занимается боксом, дзюдо, каратэ, — все мечтают об Олимпийских играх. Я участвовал в двух Олимпиадах и получил только одну медаль. На это уходит четыре года — мой последний соперник Клементе Руссо за 16 лет провёл четыре Олимпиады, но так и не получил золотой медали. Олимпиада проходит раз в четыре года, а вот пояс чемпиона мира — это легко, его можно получить за шесть месяцев или за год. А для некоторых людей профессиональный бокс — это просто бизнес», — приводит слова Усика Boxing Scene.

Усик завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. В августе 2023 года 37-летний Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету украинца 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).

35-летний Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC. В своем последнем бою в октябре 2023 года британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Всего на его счету в профессиональном боксе 34 победы (24 — досрочные), одна ничья и ни одного поражения.

Бой Усика и Фьюри является самым ожидаемым поединком в мировом боксе последних нескольких лет. Последний раз абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе становился британец Леннокс Льюис в 1999 году.

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