Усик: Олимпийское золото всегда будет для меня важнее, чем абсолютное чемпионство в боксе

«Моя золотая медаль на Олимпиаде всегда будет для меня важнее, чем абсолютное чемпионство в боксе. Все, кто занимается боксом, дзюдо, каратэ, — все мечтают об Олимпийских играх. Я участвовал в двух Олимпиадах и получил только одну медаль. На это уходит четыре года — мой последний соперник Клементе Руссо за 16 лет провёл четыре Олимпиады, но так и не получил золотой медали. Олимпиада проходит раз в четыре года, а вот пояс чемпиона мира — это легко, его можно получить за шесть месяцев или за год. А для некоторых людей профессиональный бокс — это просто бизнес», — приводит слова Усика Boxing Scene.