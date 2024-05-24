Усик попросит сохранить ему звание абсолютного чемпиона мира

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«Конечно, мы будем просить IBF о таком исключении. Это позволит Усику сохранить звание абсолютного чемпиона мира, которое он должен потерять, так как не выйдет на защиту титула IBF с обязательным претендентом Филипом Хрговичем», — сказал промоутер боксера Александр Красюк.

19 июня Усик одержал победу раздельным решением судей над британцем Тайсоном Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке. Ему принадлежат пояса IBF, WBA, WBC и WBO.

Усик может потерять пояс IBF уже 1 июня, так как в этот день хорват Филип Хргович (17−0) подерется с британцем Даниэлем Дюбуа (20−2). Поединок, который пройдет в Саудовской Аравии, до сих пор не получил статус титульного. При этом президент IBF Дэрил Пиплс заявил, что у Усика как у действующего чемпиона есть право попросить об исключении.