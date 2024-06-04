«Не сломай мне челюсть». Дуэйн Джонсон — Александру Усику

Джонсон сыграет роль в байопике про экс-чемпиона UFC в тяжелом весе американца Марка Керра. Фильм получил название «Крушащая машина», такое прозвище было у Керра во время профессиональной карьеры. Усик появится в картине в роли украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина.

«Не сломай мне челюсть, чемпион. Для меня честь, что недавно коронованный абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик присоединился к нашему актерскому составу. Усик сыграет роль Игоря Вовчанчина — украинской легенды ММА, который проводил потрясающие бои в эпоху экстремальных единоборств, а также — один исторический бой Марком Керром. Испытываю огромное уважение к Александру. Для меня будет честью разделить с ним ринг. С нетерпением жду работы с тобой, мой брат», — написал Джонсон в одной из соцсетей.

18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке. После боя Фьюри активировал пункт о реванше, который был прописан в контракте на первый бой. Он состоится 21 декабря 2024 года.