Дуэйн Джонсон показал подготовку к роли экс-чемпиона UFC: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6e71eb9bbda0d320&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241344" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм получил название «Крушащая машина», такое прозвище было у Керра во время профессиональной карьеры. Дуэйн Джонсон сыграет американского бойца, а также выступит продюссером проекта. Картина производства студии A24 выйдет в 2025-м году, режиссером станет Бенни Сэфди.

«Я всегда много тружусь, но во время тренировочного лагеря понял, что мне придется работать еще усерднее. Я учусь новому каждый день», — написал Джонсон, выложив видео в одной из соцсетей.

Марк Керр по приглашению друга Марка Колмана в 1997 году принял участие в двух турнирах промоушена UFC 14 и 15, где победил в общей сложности четырех соперников и получил два чемпионских титула.

Это не первое упоминание про Керра в кинематографе. В 2003 году телеканал HBO снял документальный фильм о спортсмене, также назвав его «Крушащая машина». В съемках приняли участие многие известные бойцы того времени. В проекте показали лучшие годы в карьере Керра, а также рассказали о причинах по которым она резко пошла на спад.