Дуэйн Джонсон показал подготовку к роли экс-чемпиона UFC: видео
Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон показал, как готовится к роли в байопике про экс-чемпиона UFC в тяжелом весе американца Марка Керра.
Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон показал, как готовится к роли в байопике про экс-чемпиона UFC в тяжелом весе американца Марка Керра.
Фильм получил название «Крушащая машина», такое прозвище было у Керра во время профессиональной карьеры. Дуэйн Джонсон сыграет американского бойца, а также выступит продюссером проекта. Картина производства студии A24 выйдет в 2025-м году, режиссером станет Бенни Сэфди.
«Я всегда много тружусь, но во время тренировочного лагеря понял, что мне придется работать еще усерднее. Я учусь новому каждый день», — написал Джонсон, выложив видео в одной из соцсетей.
Марк Керр по приглашению друга Марка Колмана в 1997 году принял участие в двух турнирах промоушена UFC 14 и 15, где победил в общей сложности четырех соперников и получил два чемпионских титула.
Это не первое упоминание про Керра в кинематографе. В 2003 году телеканал HBO снял документальный фильм о спортсмене, также назвав его «Крушащая машина». В съемках приняли участие многие известные бойцы того времени. В проекте показали лучшие годы в карьере Керра, а также рассказали о причинах по которым она резко пошла на спад.
Джонсон до начала актерской карьеры восемь лет выступал в американском рестлинг-промоушене World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Он является 10-кратным чемпионом мира, а также двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF.