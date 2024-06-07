Стали известны доходы от боя Усика и Фьюри

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Поединок, который прошел 18 мая в Саудовской Аравии, собрал более 1,5 млн платных зрителей. Доход от продажи трансляций составил 50 млн долларов. Еще 40 млн долларов было заработано от спонсорских соглашений, а также 3 млн долларов было выручено непосредственно с продажи билетов.

Совокупные расходы на проведения боя составили около 120 млн долларов. В эту сумму вошли расходы на производство, гонорары бойцов, развлечения, путешествия и прочее.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Фьюри составит около 20 млн долларов, Усика — 8 млн. Распределение прибыли с платных трансляций составит 65% на 35% в пользу Фьюри.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей, благодаря чему стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring.