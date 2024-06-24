IBF сняла санкции с российских боксеров

«С российских боксеров сняты ограничения, они могут входить в рейтинги», — приводит слова представителя организации ТАСС.

Как сообщил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов, решение о снятии санкций было принято в середине июня. Их ввели в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

В рейтингах IBF присутствуют россияне Имам Хатаев, Василий Войцеховский, Али Исмаилов, Владимир Шишкин, Заур Абдуллаев. Чемпионскими поясами IBF владеют россияне Артур Бетербиев и Бахрам Муртазалиев.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) также сняла санкции с российского бокса. Таким образом, боксеры из России присутствуют в рейтингах IBF, WBA, WBO. Лишь WBC до сих пор не включает росиян в рейтинги.

5 июня стало известно, что непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на титульный бой против своего соотечественника Артура Бетербиева. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории между Биволом и Бетербиевым состоится в Эр‑Рияде 12 октября.