Боксер Усик: Не только Россия предлагала мне гражданство

«Стать президентом Украины? Нет, мне это не нравится. Меня вообще не интересует политическая карьера. Потому что я не верю в политику.



Для меня политика — это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Video NV.