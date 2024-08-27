Боксер Усик: Не только Россия предлагала мне гражданство

«Не только россияне предлагали. Это ведь было не год назад — это было, еще когда по любителям боксировали. Турция рассматривала такой вариант, из Азербайджана предлагали, Ирландия», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Video NV.
Ранее Усик заявил, что передумал баллотироваться на пост президента Украины.
«Стать президентом Украины? Нет, мне это не нравится. Меня вообще не интересует политическая карьера. Потому что я не верю в политику.
Для меня политика — это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Video NV.
Напомним, 18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.
Позднее Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу, отказавшись от пояса Международной боксерской федерации (IBF).
После боя Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком, который был прописан в контракте на первый поединок. Спортсмены встретятся 21 декабря в Саудовской Аравии.