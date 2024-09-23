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Тренер Джошуа назвал причину его поражения от Дюбуа

Поединок Джошуа и Дюбуа состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне и завершился победой чемпиона нокаутом в пятом раунде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бен Дэвисон, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, прокомментировал его поражение действующему обладателю титула IBF соотечественнику Даниэлю Дюбуа.

«Его ноги почему-то не успевали… Он не был так быстр на ногах, как на тренировках. Мы говорили об этом перед боем, он должен был защищаться от атак Даниэля за счет движения, либо валиться и клинчевать. Последнее не было желательным сценарием, поскольку Дюбуа — настоящий супертяжеловес», — приводит слова Дэвисона издание Sky Sports.

По итогам пяти неполных раундов Дюбуа выбросил 230 ударов (против 139 у Джошуа). Из них в цель попал 91 удар, тогда как Джошуа донес 60 ударов.

«Я не хочу много говорить. Ну что, вам понравилось? Это был долгий путь. Я рад, что оказался в этом положении. Я гладиатор и воин до самого конца. Я хочу достичь пика в этом виде и реализовать весь свой потенциал. Иногда моя карьера напоминала американские горки. На этот раз я добился своего и отомстить. Я не остановлюсь, пока не добьюсь желаемого», — произнес Дюбуа после боя, цитируя известную сцену из фильма «Гладиатор».