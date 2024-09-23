Тренер Джошуа назвал причину его поражения от Дюбуа

«Я не хочу много говорить. Ну что, вам понравилось? Это был долгий путь. Я рад, что оказался в этом положении. Я гладиатор и воин до самого конца. Я хочу достичь пика в этом виде и реализовать весь свой потенциал. Иногда моя карьера напоминала американские горки. На этот раз я добился своего и отомстить. Я не остановлюсь, пока не добьюсь желаемого», — произнес Дюбуа после боя, цитируя известную сцену из фильма «Гладиатор».