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Бывшая жена Бивола будет болеть против него в бою c Бетербиевым

12 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Richard Pelham/Getty Images

Екатерина Бивол, бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола, призналась, что будет болеть против экс-супруга в предстоящем титульном бою с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Да, я буду болеть за Артура. Я знаю, что Бивол может победить. Раньше я болела за отца моих детей. Но когда он полностью отвернулся от детей, я прокляла его. И простит меня бог. Но я не буду лукавить. Теперь я всегда болею против него», — написала Екатерина в социальных сетях.

Брак Дмитрия и Екатерины Бивол распался в июле 2023 года. Боксер ушел от жены после 16 лет отношений. В браке они воспитывали двух сыновей.

Поединок Бивола с Бетербиевым изначально должен был состояться 1 июня, но позднее был перенесен из‑за травмы Артура. Бивол имеет в своем активе 23 победы, 12 из них — нокаутом. В активе Бетербиева 20 побед (все — нокаутом) без единого поражения.