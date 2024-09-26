Геннадий Головкин получил должность в World Boxing

Как сообщает Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz, в этой должности глава НОК Казахстана сосредоточит свою работу на взаимодействии с международными спортивными организациями в вопросах обеспечения прозрачности деятельности World Boxing.
Также основой его деятельности в качества председателя комиссии будет тесное сотрудничество с Международным Олимпийским комитетом для сохранения бокса в программе Олимпийских игр и признания World Boxing в МОК.
«Для меня лично, как и для всего Казахстана и спортивного мира, важно сохранить бокс как олимпийский вид спорта, и это станет для меня важнейшим приоритетом работы. Я также намерен тесно сотрудничать с Международным Олимпийским комитетом в вопросах приверженности бокса олимпийским ценностям честности, справедливости и прозрачности», — отметил Головкин.
«Уверен, что мой опыт профессионального спортсмена поможет выстроить системную работу внутри World Boxing, и совместными усилиями мы сможем придать развитию бокса новый импульс, но впереди нам предстоит еще многое сделать», — добавил прославленный боксер.
World Boxing — Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. На данный момент в ее состав входят Национальные федерации из 44 стран мира. Кандидатура Геннадия Головкина была утверждена в World Boxing одной из первых. В ближайшем будущем в состав Олимпийской комиссии войдут другие представители из мира спорта, призванные совместными усилиями реализовать масштабный план по удержанию бокса в центре Олимпийского движения.
В сентябре 2022 года в своем последнем бою Головкин (42−2−1) проиграл мексиканцу Саулю Альваресу (60−2−2) в поединке за титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, The Ring во втором среднем весе.