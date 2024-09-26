Геннадий Головкин получил должность в World Boxing

World Boxing — Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. На данный момент в ее состав входят Национальные федерации из 44 стран мира. Кандидатура Геннадия Головкина была утверждена в World Boxing одной из первых. В ближайшем будущем в состав Олимпийской комиссии войдут другие представители из мира спорта, призванные совместными усилиями реализовать масштабный план по удержанию бокса в центре Олимпийского движения.