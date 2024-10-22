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Джефф Монсон анонсировал выставочный бой с Роем Джонсом в Уфе

Бывший боец ММА Джефф Монсон намерен провести выставочный бой по правилам бокса против Роя Джонса-младшего. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«1 марта планирую выставочный бой по боксу против Роя Джонса. После этого я уйду окончательно», — сказал Монсон.

В мае этого года 53-летний Монсон объявил о завершении карьеры. За 27 лет в ММА он провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на счету Монсона семь поединков в UFC, в которых он одержал четыре победы и потерпел три поражения.

В 2013 году Монсон переехал в Россию и через пять лет получил российский паспорт. В прошлом году боец отказался от американского гражданства. В сентябре 2023 года Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан. В октябре 2024 года Монсон женился на россиянке по мусульманскому обряду.

Рой Джонс-младший, который также владеет российским гражданством, завершил боксерскую карьеру в 2018 году. Он провел 76 поединков, одержав 66 побед (47 — нокаутом) и потерпев 10 поражений. С 1999 по 2002 год Джонс был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Также в разное время по ходу карьеры он владел чемпионскими поясами в четырех весовых категориях.

В апреле 2023 года Джонс в боксерском поединке решением судей уступил бывшему чемпиону UFC Энтони Петтису.