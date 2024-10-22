Джефф Монсон анонсировал выставочный бой с Роем Джонсом в Уфе

В мае этого года 53-летний Монсон объявил о завершении карьеры. За 27 лет в ММА он провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на счету Монсона семь поединков в UFC, в которых он одержал четыре победы и потерпел три поражения.