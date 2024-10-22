Джефф Монсон анонсировал выставочный бой с Роем Джонсом в Уфе

«1 марта планирую выставочный бой по боксу против Роя Джонса. После этого я уйду окончательно», — сказал Монсон.
В мае этого года 53-летний Монсон объявил о завершении карьеры. За 27 лет в ММА он провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на счету Монсона семь поединков в UFC, в которых он одержал четыре победы и потерпел три поражения.
В 2013 году Монсон переехал в Россию и через пять лет получил российский паспорт. В прошлом году боец отказался от американского гражданства. В сентябре 2023 года Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан. В октябре 2024 года Монсон женился на россиянке по мусульманскому обряду.
Рой Джонс-младший, который также владеет российским гражданством, завершил боксерскую карьеру в 2018 году. Он провел 76 поединков, одержав 66 побед (47 — нокаутом) и потерпев 10 поражений. С 1999 по 2002 год Джонс был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Также в разное время по ходу карьеры он владел чемпионскими поясами в четырех весовых категориях.
В апреле 2023 года Джонс в боксерском поединке решением судей уступил бывшему чемпиону UFC Энтони Петтису.