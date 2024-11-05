Навратилова отреагировала на медицинский отчет Иман Хелиф

Накануне французский журналист Джаффар Айт Аудиа предоставил общественности медицинский отчет, в котором говорится о биологических особенностях спортсменки. В документе отмечается, что Хелиф имеет мужской набор XY-хромосом, тестикулы, семенники и микропенис. Результаты МРТ показали отсутствие у спортсменки матки и яичников. Кроме того, уровень тестестерона в крови Хелиф почти в пять раз превышает норму, установленную для женщин.
«Иман все еще судится с Джоан Роулинг? Удачи с этим иском. Иман, возможно, и воспитывалась как женщина, но Иман — биологический мужчина, и ей не должны были разрешить боксировать на Олимпиаде», — написала Навратилова в соцсетях.
На Олимпийских играх в Париже 25-летняя Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг, победив в финале действующую чемпионку мира, китаянку Ян Лю (5:0).