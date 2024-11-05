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Навратилова отреагировала на медицинский отчет Иман Хелиф

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на медицинский отчет, доказывающий, что олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф является биологическим мужчиной.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне французский журналист Джаффар Айт Аудиа предоставил общественности медицинский отчет, в котором говорится о биологических особенностях спортсменки. В документе отмечается, что Хелиф имеет мужской набор XY-хромосом, тестикулы, семенники и микропенис. Результаты МРТ показали отсутствие у спортсменки матки и яичников. Кроме того, уровень тестестерона в крови Хелиф почти в пять раз превышает норму, установленную для женщин.

«Иман все еще судится с Джоан Роулинг? Удачи с этим иском. Иман, возможно, и воспитывалась как женщина, но Иман — биологический мужчина, и ей не должны были разрешить боксировать на Олимпиаде», — написала Навратилова в соцсетях.

На Олимпийских играх в Париже 25-летняя Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг, победив в финале действующую чемпионку мира, китаянку Ян Лю (5:0).