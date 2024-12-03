Стала известна дата боя-реванша между Биволом и Бетербиевым

В своих соцсетях Аль аш-Шейх анонсировал кард боксерского турнира, который возглавит матч-реванш за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между Бетербиевым и Биволом. В со-главном событии турнира за чемпионский пояс IBF в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) сразятся британец Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер из Новой Зеландии.
Кроме того, Аль аш-Шейх сообщил, что стоимость трансляции поединка не превысит 25,99 долларов (~2800 рублей).
13 октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. В активе 39-летнего боксера 21 поединок, в котором он одержал 21 победу (20 — нокаутом).
Бивол в поединке с Бетербиевым потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На счету 33-летнего россиянина 23 победы (13 — нокаутом) в 24 поединках. После боя команда Бивола заявила о желании подать протест.
За первый поединок Бетербиев и Бивол заработали по 10 млн долларов в качестве гонорара. За бой-реванш российские боксеры могут заработать минимум в два раза больше.