Стала известна дата боя-реванша между Биволом и Бетербиевым

В своих соцсетях Аль аш-Шейх анонсировал кард боксерского турнира, который возглавит матч-реванш за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между Бетербиевым и Биволом. В со-главном событии турнира за чемпионский пояс IBF в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) сразятся британец Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер из Новой Зеландии.