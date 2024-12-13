Тим Цзю сыграет свадьбу: «Раньше я был женат на боксе»

«Мне очень повезло с девушкой. Мы вместе уже 8 лет — пора связать себя узами брака. Я так долго занимаюсь спортом… Раньше я был женат на боксе. Но первый раз в жизни я могу сказать: моя девушка идет для меня на первом месте. Такие вот дела», — заявил Цзю в интервью Джею Макаллистеру.