Тим Цзю сыграет свадьбу: «Раньше я был женат на боксе»

«Мне очень повезло с девушкой. Мы вместе уже 8 лет — пора связать себя узами брака. Я так долго занимаюсь спортом… Раньше я был женат на боксе. Но первый раз в жизни я могу сказать: моя девушка идет для меня на первом месте. Такие вот дела», — заявил Цзю в интервью Джею Макаллистеру.
Тим Цзю провел 26 боев в профессиональном боксе и одержал 24 победы. В марте 2023 года он завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В марте этого года Тим Цзю в титульном поединке раздельным решением проиграл американцу Себастьяну Фундоре и потерпел первое поражение на профессиональном ринге.
Тим является младшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, который владел поясами WBC, WBA, IBF и WBO в период с 2001 по 2005 год. На счету Цзю-старшего 34 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 31 победу (25 — нокаутом) при двух поражениях и одном несостоявшемся бое.