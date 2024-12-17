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Макгрегор анонсировал боксерский поединок с Логаном Полом

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в соцсетях сообщил, что предварительно договорился провести боксерский поединок против Логана Пола в Индии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Слухи о бое с Илией Топурией — неправда. Я предварительно дал согласие семье Амбани о бое с Логаном Полом на боксерском шоу в Индии. Затем я постараюсь вернуться в октагон», — написал Макгрегор.

Логан Пол — американский блогер и младший брат Джейк Пола, который в ноябре в боксерском поединке победил Майка Тайсона. В июне 2021 года Логан Пол провел выставочный бой против непобежденного американского боксера Флойда Мэйвезера. Победитель в поединке не был объявлен.

В 2022 году Логан Пол перешел в рестлинг и подписал многолетний контракт с крупнейшим промоушеном WWE. В октябре 2023 года Пол провел шестираундовый боксерский поединок с американским бойцом ММА Диллоном Дэнисом, в котором одержал победу.

Макгрегор в феврале 2017 года провел боксерский поединок с Мейвезером, в котором проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье, получив перелом ноги. Восстановление от травмы заняло около двух лет.

В конце июня 36‑летний Макгрегор должен был вернуться в UFC спустя три года, но его бой с американцем Майклом Чендлером был отменен.

Всего на счету Макгрегор 28 боев в ММА, в которых он одержал 22 победы (19 — нокаутом) при шести поражениях. Макгрегор проиграл три из четырех последних боев в UFC.