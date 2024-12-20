Усик сыграет в голливудском фильме с Дуэйном «Скалой» Джонсоном

Усик сыграет одного из главных антагонистов фильма, бывшего чемпиона мира по кикбоксингу и ветерана ММА, проведшего 68 боев, Игоря Вовчанчина. Украинец сражался с Керром на PRIDE 7 в Японии в 1999 году, а затем снова на PRIDE 12 в 2000 году. Ожидается, что их соперничество станет ключевой сюжетной линией фильма.