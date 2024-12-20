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Усик сыграет в голливудском фильме с Дуэйном «Скалой» Джонсоном

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик присоединился к актерскому составу фильма «Smashing Machine» («Крушащая машина»).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Фильм расскажет историю американской легенды ММА Марка Керра, который выступал на профессиональном уровне с 1997-го по 2009 год. Дуэйн Джонсон сыграет Керра, а номинантка на премию «Оскар» Эмили Блант сыграет его на тот момент партнершу Дон Стэйплс. Режиссером выступит Бенни Сэфди.

Усик сыграет одного из главных антагонистов фильма, бывшего чемпиона мира по кикбоксингу и ветерана ММА, проведшего 68 боев, Игоря Вовчанчина. Украинец сражался с Керром на PRIDE 7 в Японии в 1999 году, а затем снова на PRIDE 12 в 2000 году. Ожидается, что их соперничество станет ключевой сюжетной линией фильма.

В ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится матч-реванш Усика и Тайсона Фьюри. Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

19 мая Усик раздельным решением судей одержал победу над Тайсоном Фьюри и нанес британцу первое поражение в профессиональной карьере. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF.

После поражения Фьюри активировал пункт о реванше, который был прописан в контракте на первый бой. Ожидается, что призовой фонд поединка превысит 190 миллионов долларов. Усику достанется 60% — не менее 114 миллионов.