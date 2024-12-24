Федерация бокса России отстранила судью на два года за удар бойца

Рефери Денис Сиденко в связи с нарушением правила 1 раздела 8 и п. 6.4. раздела 8 правил вида спорта «бокс», п. 17.4. Регламента взаимодействия субъектов кулачного боя и п. 6.3 и 7.3. кодекса этики Федерации бокса России дисквалифицирован на 2 года", — говорится в сообщении федерации.
Напомним, это произошло 21 декабря на турнире промоушена кулачных боев Top Dog после поединка между боксерами Игорем Ионовым и Олегом Фомичевым. У Ионова после поединка начался конфликт с Сиденко, боец оскорблял рефери. Ионова также дисквалифицировали на три месяца за нецензурную брань и унижения в адрес арбитра.
Не обошли санкции и Фомичева за многократные нарушения правил бокса в ходе кулачного боя.