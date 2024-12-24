Федерация бокса России отстранила судью на два года за удар бойца

Напомним, это произошло 21 декабря на турнире промоушена кулачных боев Top Dog после поединка между боксерами Игорем Ионовым и Олегом Фомичевым. У Ионова после поединка начался конфликт с Сиденко, боец оскорблял рефери. Ионова также дисквалифицировали на три месяца за нецензурную брань и унижения в адрес арбитра.