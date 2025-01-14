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Бывшую жену Бивола наказали за оскорбление боксера

Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину привлекли к ответственности из-за неоднократных оскорблений спортсмена. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, 34-летний боксер обратился в прокуратуру из-за действий бывшей жены, которая в личном телеграм-канале писала оскорбительные комментарии в адрес спортсмена и его матери. Суд привлек бывшую супругу боксера к ответственности по административной статье за оскорбление. Она получила наказание в виде предупреждения.

В июне 2023 года Екатерина Бивол сообщила, что рассталась с мужем после 16 лет брака, в котором родились сыновья Мирон и Никон.

В октябре 2024 года Бивол потерпел первое поражение на профессиональном ринге, решением судей уступив Артуру Бетербиеву в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 22 февраля в Эр-Рияде состоится бой-реванш.

Всего на счету Бивола 23 победы (13 — нокаутом) в 24 поединках. Бетербиев одержал 21 победу (20 — нокаутом) в 21 поединке.