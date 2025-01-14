Бывшую жену Бивола наказали за оскорбление боксера

По информации источника, 34-летний боксер обратился в прокуратуру из-за действий бывшей жены, которая в личном телеграм-канале писала оскорбительные комментарии в адрес спортсмена и его матери. Суд привлек бывшую супругу боксера к ответственности по административной статье за оскорбление. Она получила наказание в виде предупреждения.