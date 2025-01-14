Бывшую жену Бивола наказали за оскорбление боксера

По информации источника, 34-летний боксер обратился в прокуратуру из-за действий бывшей жены, которая в личном телеграм-канале писала оскорбительные комментарии в адрес спортсмена и его матери. Суд привлек бывшую супругу боксера к ответственности по административной статье за оскорбление. Она получила наказание в виде предупреждения.
В июне 2023 года Екатерина Бивол сообщила, что рассталась с мужем после 16 лет брака, в котором родились сыновья Мирон и Никон.
В октябре 2024 года Бивол потерпел первое поражение на профессиональном ринге, решением судей уступив Артуру Бетербиеву в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 22 февраля в Эр-Рияде состоится бой-реванш.
Всего на счету Бивола 23 победы (13 — нокаутом) в 24 поединках. Бетербиев одержал 21 победу (20 — нокаутом) в 21 поединке.