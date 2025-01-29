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Бивол назвал свою ошибку в проигранном бою с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, почему проиграл первый бой с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Richard Pelham/Getty Images

Напомним, 13 октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В активе 40-летнего боксера 21 поединок, в котором он одержал 21 победу (20 — нокаутом).

«Я не наносил много ударов, это нехорошо. Надо было быть активнее. Что порадовало, так это моменты, когда я ловил его. Понимаю, почему все это произошло, но не хочу вдаваться в детали. Мы обсудили это с наставником в тренировочном лагере. Мы поговорили об этом и теперь готовимся.

Я должен быть лучше во всем. Я должен быть лучшей версией Дмитрия Бивола, чем сегодня или вчера», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.


Дмитрий Бивол в бою с Артуром Бетербиевым потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На счету 34-летнего россиянина 23 победы (13 — нокаутом) в 24 поединках.

Реванш между боксерами пройдет 22 февраля в Саудовской Аравии.

За первый поединок Бетербиев и Бивол заработали по $10 млн в качестве гонорара.