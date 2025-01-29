Бивол назвал свою ошибку в проигранном бою с Бетербиевым

«Я не наносил много ударов, это нехорошо. Надо было быть активнее. Что порадовало, так это моменты, когда я ловил его. Понимаю, почему все это произошло, но не хочу вдаваться в детали. Мы обсудили это с наставником в тренировочном лагере. Мы поговорили об этом и теперь готовимся.



Я должен быть лучше во всем. Я должен быть лучшей версией Дмитрия Бивола, чем сегодня или вчера», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.