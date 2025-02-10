Валуев назвал бессмысленным запрет на въезд в Азербайджан

На прошлой неделе стало известно, что Азербайджан хочет закрыть Русский дом в Баку из-за отсутствия регистрации. Учреждение должно освободить помещение в течение полутора месяцев. Николай Валуев после этого заявил, что в России нет структуры типа «Азерсотрудничества, зато есть многочисленные диаспоры». Он предложил проверить деятельность этих диаспор и их «не всегда легальные деньги». В его посте также упоминались пантюркизм и «дрючба народов». 10 февраля МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата.