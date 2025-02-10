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Валуев назвал бессмысленным запрет на въезд в Азербайджан

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о решении властей Азербайджана запретить ему въезд в страну.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

На прошлой неделе стало известно, что Азербайджан хочет закрыть Русский дом в Баку из-за отсутствия регистрации. Учреждение должно освободить помещение в течение полутора месяцев. Николай Валуев после этого заявил, что в России нет структуры типа «Азерсотрудничества, зато есть многочисленные диаспоры». Он предложил проверить деятельность этих диаспор и их «не всегда легальные деньги». В его посте также упоминались пантюркизм и «дрючба народов». 10 февраля МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата.

«Я остаюсь при своем мнении, которое я высказал о закрытии Русского дома в Баку. Я не желал никому зла, никому не угрожал, как сказано в заявлении МИД Азербайджана. В запрете на въезде в Азербайджан я смысла не вижу, надеюсь, что ситуация наладится», — приводит слова экс-чемпиона мира по боксу ODDS.ru.

«Восток — дело тонкое. Любой руководитель, восточный, коим Азербайджан является, у нас он все-таки считается восточной республикой, должен соответствовать своим сложившимся историческим традициям. В первую очередь он представляет и защищает свой народ, там свои порядки и свой устав», — цитирует Валуева РИА Новости.

Николай Валуев — чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009). С 2011 года он является депутатом Государственной думы Российской Федерации.