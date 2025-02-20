Самые безумные покупки спортсменов

«Друг сказал, что он разводит лошадей, а его отец может подогнать тигров и львов. И что если у меня будет один, то это считается даже круче, чем Ferrari. Я попросил у него заказать парочку для меня. Когда вышел из тюрьмы, у меня было два котенка», — рассказал Тайсон в одном из подкастов.