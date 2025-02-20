Самые безумные покупки спортсменов

Тигры Майка Тайсона
Легендарный и скандальный боксер Майк Тайсон приобрел трех бенгальских тигров после того, как вышел из тюрьмы.
«Друг сказал, что он разводит лошадей, а его отец может подогнать тигров и львов. И что если у меня будет один, то это считается даже круче, чем Ferrari. Я попросил у него заказать парочку для меня. Когда вышел из тюрьмы, у меня было два котенка», — рассказал Тайсон в одном из подкастов.
Каждый тигр обошелся спортсмену в $70 тысяч. На содержание одного животного в месяц уходило около $4 тысяч. Одна из тигриц, по кличке Кения, прожила у боксера 16 лет.
Еще одна нестандартная покупка случилась в 2004 году. Тайсон купил бывшей супруге — актрисе Робин Гивенс роскошный подарок на день рождения: золотую ванну стоимостью в $2 млн.
Люксовые автомобили Джека Кларка
Бейсболист Джек Кларк на пике карьеры был одним из самых опасных праворуких бьющих в MLB. Спортсмен получал внушительные деньги по контракту и спускал их на дорогие автомобили. Страсть к премиальным машинам сыграла злую шутку с Кларком. В 1992 году он объявил себя банкротом.
Согласно заявлению Кларка в суде, ему принадлежали 18 автомобилей класса люкс. Последней покупкой стал Ferrari F40 стоимостью около $720 тысяч. Чтобы расплатиться с долгами бейсболист продал свой дом за $2,4 млн и бизнес связанный с дрэг-рейсингом.
Алмазный суперкар Флойда Мэйвезера
Американский боксер Флойд Мэйвезер умеет зарабатывать и тратить огромные деньги. В 2017 году он получил $275 млн за один вечер благодаря поединку по правилам бокса с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Двумя годами ранее Мэйвезер заработал примерно такую же сумму после победного боя против филиппинца Мэнни Пакьяо. В этом же году он купил суперкар Koenigsegg CCXR Trevita за $4,8 млн. Автомобиль выполнен из белого углеродного волокна с алмазным напылением. Всего было выпущено три автомобиля Koenigsegg CCXR Trevita.
Еще одна трата боксера случилось спонтанно. Однажды боксер заглянул в люксовый бутик Hermes и приобрел сразу пять сумок на сумму €400 тысяч.
Остров Неймара
Нападающий «Сантоса» Неймар в 2024 году заработал €101 млн, сыграв на поле 42 минуты. Футболист перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Позднее Неймар получил серьезную травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска.
Пока Неймар восстанавливался он проводил много времени на родине в Бразилии, устраивал вечеринки на лайнере и отдыхал на островах. Одна из поездок закончилась покупкой острова Илха ду Жапао, в штате Рио-де-Жанейро. Он был выставлен на продажу в 2023 году за $12 млн, но из-за того, что продавец хотел быстрее продать остров, цена была снижена до $9 млн.
На остров площадью 2,5 гектара можно добраться только на вертолете или катере. На территории располагаются теннисный корт, спа-салон, ресторан и погреб на три тысячи бутылок вина. Жилая зона, включающая пять спален и семь ванных комнат, рассчитана на 10 гостей. В главном доме есть крытый бассейн, каскадный пруд с карпами, столовая с панорамным видом, расположенная на втором этаже. Рядом размещены три бунгало.
Аквариум с акулами Гилберта Аренаса
Звезда клуба НБА «Вашингтон Уизардс» Гилберт Аренас был одним из самых ярких игроков 2000-х годов. В 2008 году спортсмен подписал шестилетний контракт с «Уизардс» на $111 млн, он до сих пор считается одним из худших соглашений в лиге. За сезон-2008/09 Аренас заработал $22 млн и потратил внушительную сумму на обустройство аквариума с акулами.
Аренас построил помещение возле дома с гротом, аквариумом и бассейном, потратив на это $1 млн. Обслуживание сооружения и кормление акул обходилось баскетболисту в $6,5 тысяч в месяц. Позднее Аренасу пришлось выставить дом и необычных домашних животных на продажу, а самому отправиться играть в Китай за клуб «Шанхай Шаркс».