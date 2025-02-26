Майк Тайсон назвал боксера, которого никогда не смог бы победить

«Нет такого человека, как он, просто нет. Во всем, что у нас есть, он превосходит нас. Он был животным, он был больше похож на модель, чем на боксера. Он как тираннозавр рекс с красивым лицом, он просто подлый и злой, он затащит тебя в глубокие воды и утопит. Он особенный. Лучший. Никто не победит Али. Я бы не смог победить этого человека, черт возьми, нет. Ни за что», — сказал Тайсон.
Мухаммед Али дважды был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964—1966, 1974—1978). За свою карьеру он провел 61 бой, в которых одержал 56 побед (37 — нокаутом) и потерпел пять поражений. Свой последний бой Али провел в декабре 1981 года.
Майк Тайсон провел первый профессиональный бой в марте 1985 года. На его счету 59 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел семь поражений.
В ноябре 2024 года Тайсон провел семираундовый бой против блогера Джейка Пола, который он проиграл единогласным решением судей. За этот поединок 58-летний Тайсон заработал 20 млн долларов.