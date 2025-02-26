Майк Тайсон назвал боксера, которого никогда не смог бы победить

«Нет такого человека, как он, просто нет. Во всем, что у нас есть, он превосходит нас. Он был животным, он был больше похож на модель, чем на боксера. Он как тираннозавр рекс с красивым лицом, он просто подлый и злой, он затащит тебя в глубокие воды и утопит. Он особенный. Лучший. Никто не победит Али. Я бы не смог победить этого человека, черт возьми, нет. Ни за что», — сказал Тайсон.