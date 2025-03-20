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Новозеландец Паркер песней вызвал Усика на бой: видео

«Ты — единственный, кого я хочу», — с такими словами песни Джозеф Паркер обратился к непобежденному тяжеловесу из Украины.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Новозеландский боксер Джозеф Паркер записал клип на песню Шанайи Твейн 1998 года «You’re Still the One».

Паркер иронично показал свое желание сразиться с Усиком на ринге, называя его в романтичной песне «моим единственным». Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) дала Усику и Паркеру время до 13 апреля, чтобы согласовать дату и место титульного боя в супертяжелом весе.

Такое решение организации вообще не входило в планы Александра Усика, который хочет в следующем бою дать реванш Даниэлю Дюбуа.
Поэтому украинец может отказаться от встречи с новозеландцем. На счету Джозефа Паркера 36 выигрышей в 39 поединках.

Авторитетный американский журнал The Ring признал Александра Усика лучшим боксером 2024 года. В 2024 году спортсмен провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.

В активе Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.