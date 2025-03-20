Новозеландец Паркер песней вызвал Усика на бой: видео

Новозеландский боксер Джозеф Паркер записал клип на песню Шанайи Твейн 1998 года «You’re Still the One».
Паркер иронично показал свое желание сразиться с Усиком на ринге, называя его в романтичной песне «моим единственным». Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) дала Усику и Паркеру время до 13 апреля, чтобы согласовать дату и место титульного боя в супертяжелом весе.
Такое решение организации вообще не входило в планы Александра Усика, который хочет в следующем бою дать реванш Даниэлю Дюбуа.
Поэтому украинец может отказаться от встречи с новозеландцем. На счету Джозефа Паркера 36 выигрышей в 39 поединках.
Авторитетный американский журнал The Ring признал Александра Усика лучшим боксером 2024 года. В 2024 году спортсмен провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.
В активе Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.