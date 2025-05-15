5 спортсменок, которые снялись для Playboy — и стали символами дерзости

В мае 2003 года Торри Уилсон, одна из самых узнаваемых див WWE, появилась на обложке журнала Playboy. Эта фотосессия стала не только событием в мире рестлинга, но и важным этапом в ее карьере. В интервью она призналась, что согласилась на съемку без особых колебаний: «Это же фотографии, я знала, что они будут выглядеть хорошо, и это Playboy. Честно говоря, это может прозвучать глупо, но я даже не задумывалась о том, что буду почти обнаженной, потому что Playboy был таким популярным журналом».