5 спортсменок, которые снялись для Playboy — и стали символами дерзости

После завершения спортивной карьеры Аманда стала мотивационным спикером, автором бестселлера «In the Water They Can't See You Cry» и основала собственную школу плавания Beard Swim Co в штате Вашингтон. С 2023 года она также работает ассистентом тренера в команде Университета Аризоны, где когда-то сама училась и завоевала титул чемпионки NCAA.