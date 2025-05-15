5 спортсменок, которые снялись для Playboy — и стали символами дерзости

Обложка Playboy — символ свободы и уверенности. Для спортсменок это шанс показать свою женственность и выйти за привычные рамки. Каждый такой снимок — история, где переплетаются спорт, амбиции и личные решения. В этом материале расскажем о самых известных спортсменках, которые позировали для Playboy, и разберем, как это изменило их жизнь.
Мия Сент-Джон: вышла на ринг — и на обложку Playboy
Мия Сент-Джон, чемпионка мира по боксу, появилась на обложке Playboy в ноябре 1999 года. Эта фотосессия стала частью совместной промокампании между Хью Хефнером и ее промоутером Бобом Арумом, приуроченной к ее бою. Изначально Мия не должна была быть на обложке, но она настояла, заявив: «Пора показать, что латиноамериканки не менее красивы, чем блондинки с голубыми глазами».
Реакция общественности была неоднозначной. Некоторые фанаты критиковали ее за откровенные снимки, но Мия подчеркивала, что это был стратегический шаг: «Мне заплатили больше, чем за любой бой. Это стоило того».
Позже она призналась, что продолжала карьеру в боксе в основном ради денег, даже когда понимала, что уже не на пике формы. Снимки Мии для Playboy до сих пор остаются востребованными: она регулярно подписывает экземпляры журнала для поклонников, а один из них Мия даже недавно обнаружила в антикварном магазине во время поездки по Сономе.
Торри Уилсон: рестлерша, чей выпуск Playboy стал частью шоу
В мае 2003 года Торри Уилсон, одна из самых узнаваемых див WWE, появилась на обложке журнала Playboy. Эта фотосессия стала не только событием в мире рестлинга, но и важным этапом в ее карьере. В интервью она призналась, что согласилась на съемку без особых колебаний: «Это же фотографии, я знала, что они будут выглядеть хорошо, и это Playboy. Честно говоря, это может прозвучать глупо, но я даже не задумывалась о том, что буду почти обнаженной, потому что Playboy был таким популярным журналом».
WWE активно использовала успех фотосессии в своих сюжетных линиях. На шоу SmackDown! был организован сегмент «Playboy Coming Out Party», где Уилсон представила свой выпуск. Позже она объединилась с другой дивой, Сэйбл, для совместной фотосессии в марте 2004 года. Их сотрудничество привело к сюжетной вражде с другими дивами WWE, включая Стэйси Киблер и Мисс Джеки, кульминацией которой стал матч на WrestleMania XX.
Фотосессия для Playboy стала важным этапом в карьере Торри Уилсон, подчеркнув ее статус не только как рестлера, но и как иконы поп-культуры.
Габриэль Рис: чемпионка, которая сама выбрала время и формат съемок
В 1997 году Габриэль Рис и ее команда из четырех человек завоевали золото на первом в истории чемпионате мира по пляжному волейболу, где соревновались с сильнейшими командами. Кроме того, Габриэль признанали одной из самых красивых женщин мира по версии Elle и People.
В январе 2001 года Рис снялась для Playboy. Съемка проходила на острове Санта-Крус, и для нее это было стратегическое решение. «Я не была связана контрактами и могла принимать решения в своих интересах», — объясняла она. Выпуск вызвал широкий резонанс, привлек внимание как поклонников спорта, так и мира моды.
Сегодня Габриэль занимается фитнесом, выступает как мотивационный спикер и пишет книги. Она ведет подкаст The Gabby Reece Show и вместе с мужем, серфером Лэрдом Хэмилтоном, развивает программу тренировок.
Аманда Бирд: от детского имиджа до откровенного манифеста
Аманда Бирд — семикратная олимпийская медалистка, прославившаяся в 14 лет, в Афинах-2004 она стала олимпийской чемпионкой в индивидуальных заплывах, установив мировой рекорд.
В июле 2007 года Бирд появилась на обложке журнала Playboy, снявшись в восьмистраничной фотосессии в воде и вне ее. По словам Аманды это стало для нее способом заявить о взрослении и преодолении образа «девочки с плюшевым мишкой», с которым ее ассоциировали с юных лет.
А после Аманда еще раз обнажилась на Олимпийских играх 2008 года, решив таким образом привлечь внимание к проблеме убийства животных ради меха. В Олимпийской деревне она развернула плакат со своим фото, где позировала без одежды на фоне американского флага. На баннере был призыв: «Чувствуйте себя комфортно в своей коже — не носите мех».
После завершения спортивной карьеры Аманда стала мотивационным спикером, автором бестселлера «In the Water They Can't See You Cry» и основала собственную школу плавания Beard Swim Co в штате Вашингтон. С 2023 года она также работает ассистентом тренера в команде Университета Аризоны, где когда-то сама училась и завоевала титул чемпионки NCAA.
Мария Бутырская: снялась для Playboy с благословения тренера
Мария Бутырская — первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трижды побеждавшая на чемпионатах Европы и шесть раз становившаяся чемпионкой России. В 1999 году она вошла в историю, завоевав золото на чемпионате мира в Хельсинки, став первой отечественной фигуристкой, достигшей такого успеха.
В 1998 году, еще до завершения спортивной карьеры, Бутырская снялась для российского издания журнала Playboy. Это решение вызвало неоднозначную реакцию общественности, но сама Мария не жалеет о своем выборе. По ее словам, даже тренер не был против: «Она сказала: “Снимайся! Когда захочешь, уже поздно будет, а так в твоей жизни останутся вещи, не связанные с фигурным катанием”. Но именно из-за фигурного катания меня тогда пригласили сниматься в этот журнал, и я пошла на этот шаг, о чем не жалею».
После завершения спортивной карьеры Мария сосредоточилась на тренерской деятельности. Она основала собственную школу фигурного катания в Москве, сейчас активно участвует в развитии юных талантов.
Фотосессии для Playboy стали для этих спортсменок не просто страницами в журнале, а частью их личной истории. Каждая из них сделала смелый шаг, который вызвал широкий резонанс и стал предметом обсуждения в обществе. Их выбор показывает, что спорт и красота могут идти рука об руку, а смелость быть собой — это путь к свободе и самовыражению.
Автор: Анастасия Латкина