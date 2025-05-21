Мэнни Пакьяо сообщил, когда возвращается на ринг

29-летний Марио Барриос является действующим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC, у него 29 побед (18 из них — нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. У Пакьяо 62 победы (39 из них — нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.