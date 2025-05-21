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Мэнни Пакьяо сообщил, когда возвращается на ринг

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо подтвердил проведение титульного поединка.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Филиппинец Мэнни Пакьяо объявил в соцсети, что проведет бой с чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом на арене MGM Grand в Лас-Вегасе 19 июля.

Кроме того, в программу боксерского вечера вошел и поединок с участием сына Мэнни Пакьяо Джимуэля, который дебютирует на профессиональном уровне.

До этого WBC представила свой обновленный рейтинг в полусреднем весе, в котором оказался и 46-летний Пакьяо. Он не выходил на профессиональный ринг с августа 2021 года. Пакьяо расположился на пятом месте рейтинга.

29-летний Марио Барриос является действующим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC, у него 29 побед (18 из них — нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. У Пакьяо 62 победы (39 из них — нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.