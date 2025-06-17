Больше, чем чемпионы: как Навка, Валуев и Ягудин стали звездами на ТВ

После завершения карьеры чемпионы часто оказываются на распутье: им предстоит начать жизнь с чистого листа. За плечами остаются годы тренировок, поездок на соревнования и сборы… Но когда карьера остается позади, прошлое может стать трамплином к популярности в медиа. Сегодня рассказываем о чемпионах, которые попробовали себя в роли ведущих — и снова добились успеха.
Николай Валуев: от ринга — к Каркуше и Степашке
То, что боксер Николай Валуев станет одним из ведущих передачи «Спокойной ночи, малыши», активно обсуждали еще в 2016 году. Этой новостью и сам спортсмен поделился в социальных сетях: «Разве я мог в детстве мечтать, что стану ведущим своей любимой передачи?» Зрители встретили такой поворот событий по-разному: «Николай, вы замечательно смотритесь в передаче!», — писали одни. «Дети будут плохо спать», — возмущались другие.
Тем не менее Валуев составлял компанию Каркуше, Филе и Степашке не один год. А после стал ведущим передачи «Исторический детектив» на канале «Мир». Коллеги по ТВ-кухне отмечали, что на съемках боксер проявляет лучшие спортивные качества: выдержку, терпение и пунктуальность.
Алексей Ягудин: фигурист, который стал звездой экрана
Харизматичный олимпийский чемпион уже много лет известен в роли телеведущего. Алексей вышел за рамки работы с передачами о спорте: кроме авторской программы на «Матч ТВ» и «Ледниковых периодов», Ягудин вел развлекательную программу «Добрый вечер, Москва» вместе с актрисой Ларисой Голубкиной. Талант фигуриста оценили не только поклонники: он был номинирован на престижную телевизионную премию ТЭФИ.
Тогда спортсмен с чувством юмора прокомментировал новости: «Спасибо Татьяне Тарасовой, которая учила меня выигрывать, но и учила меня достойно проигрывать! Улыбку и радость на лице от победы в этой номинации кого-то другого я уже утром тренировал…» Премию тогда действительно получил Федор Бондарчук. Однако поклонники поддержали Алексея в комментариях, отметив, что он прекрасно справляется с ролью ведущего.
Мария Киселева: «Слабое звено» с олимпийским прошлым
Мария стала известна большинству зрителей не как спортсменка, а как ведущая передачи «Слабое звено». Когда-то шоу произвело фурор именно благодаря образу Киселевой: строгая и надменная, она получила негласное звание «главной стервы российского ТВ». При этом за экраном скрывался совсем другой человек: улыбчивая олимпийская чемпионка по плаванию. Говорят, Мария искренне расстраивалась, когда ей приходилось обижать гостей «на камеру».
На телевидении девушка попробовала себя еще будучи студенткой. Киселева также снималась в кино, например, сыграв в экранизации романа Достоевского «Идиот». А сейчас Мария депутат Мосгордумы — но она отмечает, что спорт и телевидение остаются любовью всей ее жизни.
Татьяна Навка: от льда — к ледовым шоу и собственным интервью
Список спортсменов, которые стали успешными на ТВ, продолжает Татьяна Навка. В 2013 году женщина вела «Произвольную программу» на телеканале «Звезда». А уже в 2017 олимпийская чемпионка основала свою продюсерскую компанию «Навка шоу», которая занимается постановкой ледовых шоу с участием звезд.
Был у Татьяны еще один опыт в роли интервьюера, когда в 2023 году она стала ведущей проекта «Команда». Спортсменка брала интервью у выдающихся людей из разных областей. Среди ее героев были Григорий Лепс, Артемий Лебедев, Константин Богомолов: «Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения», — рассказывала о шоу Навка.
Ляйсан Утяшева: гимнастка, которая стала лицом телеэфира
После травмы, которая поставила крест на большом спорте, Ляйсан получила предложение попробовать себя на телевидении. Спортсменка признается: это стало новым этапом в ее жизни. Десять лет она комментировала выступления гимнасток на Чемпионатах мира и Олимпийских играх. А после Утяшева стала лицом множества программ, включая «Фитнес со звездами», «Зарядка со звездами», а также авторской «Академии красоты».
Сегодня Ляйсан одна из самых успешных ведущих на российском ТВ, пару ей часто составляет муж Павел Воля. В 2025 году шоу «Выжить в Самарканде», которое они ведут вместе, было отмечено премией ТЭФИ.
Спортивные качества, которые вырабатываются годами, могут помочь чемпионам в любом новом деле. Неудивительно, что из них получаются прекрасные артисты и ведущие. Ведь спортсменам не привыкать много трудиться, при этом оставаясь под прицелом зрителей и СМИ.