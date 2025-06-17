Больше, чем чемпионы: как Навка, Валуев и Ягудин стали звездами на ТВ

Тогда спортсмен с чувством юмора прокомментировал новости: «Спасибо Татьяне Тарасовой, которая учила меня выигрывать, но и учила меня достойно проигрывать! Улыбку и радость на лице от победы в этой номинации кого-то другого я уже утром тренировал…» Премию тогда действительно получил Федор Бондарчук. Однако поклонники поддержали Алексея в комментариях, отметив, что он прекрасно справляется с ролью ведущего.